Immer mehr Anklagen: So hart können Corona-Sünder bestraft werden

Ein 43-Jähriger, der mit seinen Nachbarn im Hof einer Wohnhausanlage ein paar Bier trinkt und tratscht. Eine 57-Jährige, die ihren 16-jährigen Sohn einkaufen schickt, weil daheim das Toastbrot ausgegangen ist.

Es sind im Grunde völlig banale Ereignisse, die in den vergangenen Monaten am Landesgericht St. Pölten in Niederösterreich immer wieder zu Prozessen geführt haben. Die Fälle haben freilich eine Gemeinsamkeit: Gegen die Angeklagten lag ein behördlicher Absonderungsbescheid vor, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Beide Personen wurden verurteilt. Der 43-Jährige musste eine Geldstrafe in der Höhe von 1.100 Euro zahlen, die Frau, die beruflich als Pflegerin tätig ist, wurde zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Sie hätte ihren Sohn nicht außer Haus schicken dürfen, weil er als Kontaktperson (K1) galt.