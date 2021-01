Wann die Hochzeitsglocken in St. Pölten (vielleicht wieder) läuten

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Damit der eigene Hochzeitstag auch wirklich zum schönsten Tag des Lebens wird, ist einiges an Planung nötig. Paare, die in diesem Jahr eine standesamtliche Trauung in St. Pölten in Erwägung ziehen, sollten sich rechtzeitig um einen Termin kümmern. Die Nachfrage bei den Terminen sei laut Stadt St. Pölten nämlich groß.

"Grundsätzlich versuchen wir, für jedes Paar den passenden Termin zu finden", so Standesamt-Leiter Herbert Herzig. Vor allem bei Samstags-Terminen sei es aber zu empfehlen, sich rechtzeitig an das Standesamt mit den notwendigen Papieren zu wenden. Maximal jedoch ein halbes Jahr vor dem Termin.

Rathaus am Beliebtesten

Gleichzeitig mit der Frage, wann geheiratet werden soll, ist auch die Frage, wo die Trauung stattfinden soll, zu klären. Die Landeshauptstadt bietet neben dem klassischen Rathaus noch weitere Optionen an.

Neben dem Gebäude der Musikschule St. Pölten, das laut dem Magistrat zu "den schönsten Trauungsorten Österreichs" gehört, sind Hochzeiten und Verpartnerungen heuer an drei Samstagen auch im Schloss Viehofen möglich.