Wahlkampf: "St. Pölten hinkt bei Kinderbetreuung hinterher"

Die NEOS setzen bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten auf den Bereich Bildung. Spitzenkandidat Niko Formanek sprach am Dienstag von einem "Herzensthema" der Pinken. Der Antritt der derzeit nicht im Gemeinderat vertretenen Partei beim Urnengang am 24. Jänner 2021 scheint indes gesichert. Es seien mehr als 100 Unterstützungserklärungen gesammelt worden, rechnete Formanek vor - benötigt werden 84.

Wiener Vizebürgermeister zu Gast

Am vorletzten Sonntag im Jänner wollen die NEOS laut Formanek "pinke Flecken in die rote Bastion St. Pölten bringen". Gelingen soll dies unter anderem mit Fokus auf das Kernthema Bildung, das auch bei einem Arbeitsgespräch mit dem pinken Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr im Vordergrund war. "St. Pölten steht in diesem Bereich nicht so gut da, wie es könnte", so Formanek.