Wahlkampf: ÖVP will "intelligentere" Ampeln für St. Pölten

"Stop-and-go an den Stadteinfahrten und Hauptstraßen", "Halten an jeder Ampel, "Ewige Wartezeiten, um ans Ziel zu kommen" - laut der städtischen Volkspartei sind diese Szenarien in der Landeshauptstadt keine Seltenheit. Mit sogenannten smarten Ampelschaltungen solle sich das in Zukunft aber ändern.

Ampelschaltung nach Verkehrsaufkommen

In den kommenden fünf Jahren wolle man die Grundlage schaffen, um durch diese von zentralen Vorgaben unabhängigen Ampelsysteme den Stadt-Verkehr flüssiger zu halten. "Es geht um intelligente Ampeln, die mit Radar, Kameras und entsprechenden Sensoren ausgestattet sind und untereinander kommunizieren", erklärt Vize-Bürgermeister Matthias Adl (ÖVP). "Das erlaubt es, Ampeln aufgrund des tatsächlichen Verkehrsaufkommens zu steuern und nicht auf Basis von Annahmen und Schätzungen."