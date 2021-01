Wahl in St. Pölten: 5 Fragen an ÖVP-Vizebürgermeister Matthias Adl

Wie soll St. Pölten in 20 Jahren aussehen?

Wir wollen, dass St. Pölten eine liebens- und lebenswerte Mittelstadt bleibt. Anders als die SPÖ, die auf 100.000 Bürgerinnen und Bürger wachsen will, halte ich derartiges Wachstum nicht für erstrebenswert. Unsere Aufgabe ist, für gesundes Wachstum zu sorgen. Wären wir an den Schalthebeln der Stadt, stünden also jetzt rasche Investitionen in Schulen, Kindergärten, Gesundheitsversorgung und das Verkehrssystem am Programm. In 20 Jahren könnten wir auch das volle Potential des von uns geforderten Wirtschafts- und Technologieparks ausschöpfen.

Was ist das erste, das Sie tun werden, wenn die Pandemie vorbei ist?

Ich freue mich sehr auf einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden beim Wirten.

Welches Thema muss sofort nach der Wahl angegangen werden?

Wir brauchen eine rasche Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Statt Resolutionen und Unterschriftenlisten braucht es echten Einsatz. Wir sind dafür bereit.

Lesen Sie hier noch ein ausführliches Interview mit Matthias Adl: