Wahl in St. Pölten: 5 Fragen an Grüne-Spitzenkandidatin Engel-Unterberger

Wie soll St. Pölten in 20 Jahren aussehen?

Das Bohren harter Bretter hat sich ausgezahlt und St. Pölten ist Vorreiterin im Bereich nachhaltige Stadtentwicklung geworden. Es gibt eine lebendige Innenstadt und lebendige Stadtteilzentren. Die Promenade hat sich zu einem Grüngürtel rund um die Innenstadt entwickelt. Außerdem sind wir bis 2040 über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Modellstadt für klimafreundliche Mobilität, haben eine Stadtbahn, attraktive Regionalbahnen und großzügig ausgebaute Radrouten. Das ursprünglich für die S 34 vorgesehene Budget wurde komplett in den Ausbau umweltschonender Mobilität investiert. Verschwenderisches Zubetonieren gehört der Vergangenheit an und wir sind auf der Zielgeraden Richtung Klimaneutralität.

Was ist das erste, was Sie tun werden, wenn die Pandemie vorbei ist?

Wie sicher viele von uns, freue ich mich auf persönliche Treffen mit Familie und Freunden und darauf, einander wieder in den Arm nehmen zu können. Ich vermisse gastronomische Angebote und freue mich riesig auf ein Menemen bei Rosi’s und ein Frühstücksei im Café Schubert. Endlich wieder ein Konzert in der Bühne im Hof, endlich wieder Besprechungen in denen ich direkten Blickkontakt mit Menschen aufnehmen kann und endlich Sprechstunden in unserem Grünen Büro in der Wiener Straße 35.

Welches Thema muss sofort nach der Wahl angegangen werden?

Für uns Grüne ist das eine klare Angelegenheit. Gegen die Klimakrise gibt es keine Impfung und darum dürfen wir keine Zeit verlieren, um sinnvolle Maßnahmen im Umweltbereich zu setzen. Wir wollen in Richtung Klimaneutralität gehen – so können wir St. Pölten noch lebenswerter machen und gleichzeitig neue zukunftsfähige Jobs schaffen. Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um das Ruder herumzureißen und unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, wie wir sie heute kennen und lieben.

