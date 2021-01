Wahl in St. Pölten: 5 Fragen an FPÖ-Spitzenkandidat Klaus Otzelberger

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am kommenden Sonntag, den 24. Jänner, wird in St. Pölten ein neues Stadtparlament gewählt. Der KURIER hat allen Spitzenkandidaten fünf Fragen gestellt, die sich nicht nur um das Thema Politik drehen.

KURIER: Mit welchen Sorgen und Nöten werden Sie konfrontiert, wenn Sie in Zeiten der Pandemie mit den Bürgern sprechen?

Klaus Otzelberger: Viele Menschen haben Existenzprobleme, leiden unter Gehaltskürzungen durch Kurzarbeit oder haben generell den Job verloren.

Ständig wiederkehrende Lockdowns, Freiheitsbeschränkungen und das Fehlen sozialer Kontakte sind für die Menschen eine große psychische Belastung.

Fühlen Sie sich in der Landeshauptstadt sicher?

Die Kriminalität ist laut aktuellem Bericht des Innenministeriums 2020 in St. Pölten wieder gestiegen. Auch der Attentäter aus Wien pflegte Kontakte nach St. Pölten und die Cobra nahm einige Terrorverdächtige in St. Pölten fest. Leider sind auch Diebstähle, Einbrüche und Messerstechereien in St. Pölten alltäglich geworden. Die Polizisten müssen rund 30.000 Überstunden im Jahr leisten, um den Betrieb überhaupt noch aufrecht zu erhalten. Wir benötigen dringend mehr Polizisten, um die Sicherheit zu gewährleisten.