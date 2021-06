Vom Maroni zum Eis: Kühle Erfrischungen vom "Doktor" in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Sobald es draußen kühler wird, reihen sich vor dem Stand von Roman Stippich junior an der Ecke Kremsergasse/Brunngasse in der St. Pöltner Innenstadt die Kunden, um Maroni und Bratkartoffeln zu ergattern. Ein Verkaufsgeschäft, das ihm in die Wiege gelegt wurde. Denn seit über 50 Jahren verkauft sein Vater, Roman Stippich senior, ebenfalls Edelkastanien in Krems am täglichen Markt, wo er von seinen Kunden liebevoll „Dr. Maroni“ genannt wird.

Überall anzutreffen

Steigen die Temperaturen wieder, sind Vater und Sohn mit ihren Schaustellerbetrieben auf den verschiedensten Kirtagen und Festen der Region anzutreffen. „Zwar sollen jetzt wieder Veranstaltungen wie beispielsweise das Wachauer Volksfest oder der Bauernmarkt Oberwölbling abgehalten werden, wegen Corona brach uns aber viel weg“, erzählt der Senior-Chef.

Wegen und trotz aller Einbußen, habe man sich für die Sommermonate etwas überlegt und in ein neues Geschäft investiert: Mit dem mobilen Verkaufsstand „Dr. Gelati“, eine Anlehnung an den Spitznamen des Seniors in Krems, versorgt man St. Pölten seit Anfang des Monats nun mit kühlen Erfrischungen.