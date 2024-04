Volksfest in St. Pölten: Der „Rummler“ lockt mit einigen Neuerungen

Von 17. bis 26. Mai (am 21. und am 22. Mai sind Ruhetage) kann man sich aber nicht nur bei den Fahrgeschäften den erhofften Nervenkitzel holen, auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Von den süßen Buden im Eingangsbereich bis zur Gastronomie beim Bacchushain – es sollte für jeden etwas dabei sein.

In Sachen Kulinarik gibt es heuer aber auch Neuerungen: Die Gaststätte Figl, die im Stadtteil Ratzersdorf für Gaumenfreuden sorgt, wird am Volksfest-Areal ein Schnitzel-Gart’l eröffnen. Wer es ein bisschen eiliger hat, der kann sich bei zwei Foodtrucks mit Burger und Co. versorgen. Erfrischende Getränke gibt es unter anderem im „Spritzer Paradise“ und bei der Terrazza Lukic.

Ab 19 Uhr gibt es täglich Livemusik auf der Bühne am Bacchushain. Ebendort findet auch der Frühschoppen statt. Nach der Sperrstunde geht es dann zum Volksfest Club ins LaBoom, wo es an drei Tagen (18., 19. und 25. Mai) spezielle Musik für die Volksfestbesucher geben wird.

Termine

Die Pforten beim VAZ öffnen im Regelfall um 14 Uhr, außer an Sonn- und Feiertagen – an diesen Tagen geht es bereits um 11 Uhr los. Dienstag und Mittwoch, also 21. und 22. Mai, sind Ruhetage. Am Donnerstag, 23. Mai, wird wieder der Pflegeelterntag angeboten und am Freitag, 24. Mai, gibt es von 14 bis 21 Uhr den Kindernachmittag mit reduzierten Preisen bei den Fahrgeschäften.