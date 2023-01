Vogelgeschichten vom St. Pöltner Friedhof nun zwischen Buchdeckeln

Leute zum Spazierengehen animieren – das wollte Roul Starka mit seinen Geschichten am Friedhof bezwecken. Dort verbirgt sich nämlich mehr Leben, als man denken würde. 35 Vogelarten leben hier.

Beim Spazierengehen sollte man den Vögeln nicht nur beim Zwitschern zuhören können, sondern auch Geschichten über sie lesen. Unter dem Titel „Baumgedanken zwischen Seelen“ und „Vogelgeschichten zwischen den Bäumen“ hat Roul Starka Kurzgeschichten geschrieben und auf Tafeln am Hauptfriedhof in St. Pölten aufgestellt. Aus diesen Geschichten ist jetzt das Buch mit dem Titel „Zwischen Seelen“ entstanden.

Von der Amsel bis zum Zilpzalp

Texte für 21 Tafeln zu jeweils unterschiedlichen Vogelarten hat der Autor verfasst. Darunter gibt es „Globetrotter“, die über Kontinente ziehen, aber auch Vögel, die lieber daheimbleiben.

Der Autor erzählt, wie schnell sich der Turmfalke im Flug umdrehen kann, warum die Brieftauben bis 1994 in der Schweiz eine eigene Abteilung mit Beamten hatten, warum die Amselmänner so schön singen, was das Rotkehlchen geträumt hat und was Vögel über uns Menschen so denken. Auch Bäume lässt er in seinen Geschichten sprechen.