Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) startet am Montag mit einem Arbeitsbesuch in der niederösterreichischen Landeshauptstadt in die neue Woche. Zu Beginn traf die Delegation im St. Pöltner Regierungsviertel auf Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die zu einem Gespräch geladen hatte.

Sport und Kultur im Museum vereint

Zentrale Themen waren vor allem die Ressorts Sport und Kultur, denen Kogler als Bundesminister vorsteht. Diese Themenbereiche werden momentan bei der Sonderausstellung "Iwer' narrisch! Das Jahrhundert des Sports im Haus der Geschichte" beleuchtet, die von der Delegation nach dem Arbeitsgespräch besucht wurde.

Mit dem Aspekt des Klimaschutzes spannte man beim Besuch des Bundessprechers der Grünen einen Bogen über dessen "Herzens- und Zukunftsthemen": "In Niederösterreich ist die Kultur in vielem Vorreiter, genauso wie im Umwelt- und Klimaschutz“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Wir sind daher sehr stolz darauf, dass das Museum Niederösterreich das erste Museum Niederösterreichs und das zweite Museum Österreichs war, das mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde."