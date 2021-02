Virtueller Austausch für St. Pöltner Männer

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die Rolle als Vater, Beziehungen, aber auch Aggression und Gewalt - all das kann im Leben von Männern zu Belastungen führen. Obwohl die Corona-Pandemie zusätzliche Probleme wie Angst um den Arbeitsplatz, finanzielle Sorgen, Spannungen in der Partnerschaft oder der Familie mit sich gebracht hat, fehlt es an sozialen Kontaktmöglichkeiten, um diese Fragen zu klären.

Anonyme Teilnahme

Um Männern in der aktuellen Situation einen Ort für einen Austausch zu bieten, verlegt die Caritas-Männerberatung ab Februar ihre Männerrunden in den virtuellen Raum. Unkompliziert, von zu Hause aus und anonym können Männer sich in offenen, 14-tägigen Treffen gegenseitig unterstützen und sich austauschen.

„Diese Runden sind ein Ort der Hilfsbereitschaft und der gegenseitigen Unterstützung“, beschreibt Erwin Hayden-Hohmann, Männerberater in St. Pölten, die Idee der virtuellen Männer-Meetings.

Erfahrungen austauschen

„Wir wollen dort Erfahrungen und Erlebtes miteinander austauschen sowie unsere Belastungen und Herausforderungen teilen“, sagt Männerberater Herbert Oswald.

Die erste Online-Männerrunde findet am Dienstag, 16. Februar, um 18.30 Uhr als ZOOM-Meeting statt. Anmelden kann man sich per SMS an 0676 838 44 7376 oder mit einer eMail an maennerberatung@caritas-stpoelten.at. Daraufhin wird die Einladung zugeschickt.

