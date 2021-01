Vierjähriger bei Verkehrsunfall im Bezirk St. Pölten schwer verletzt

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Bei einem Verkehrsunfall in Pyhra (Bezirk St. Pölten) ist am Sonntag kurz vor Mitternacht ein Vierjähriger schwer verletzt worden. Ein von seiner Mutter (36) gelenktes Auto war zwischen Pyhra und Adeldorf in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Mutter und Kind in Krankenhaus

Das Kind, wie auch die Mutter mussten aufgrund ihrer Verletzungen ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert werden.

Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Pyhra-Markt hatte das im Unfallfahrzeug eingebaute Notrufsystem keinen Kontakt zur Lenkerin aufnehmen können, woraufhin eine Alarmierung der Rettungskräfte in Gang gesetzt wurde.

Zur Sicherung der Unfallstelle wurde das Straßenstück gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Nach der Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs war der Einsatz für die FF Phyra-Markt um 2 Uhr 30 beendet.