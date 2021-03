Verein hilft arbeitslosen Frauen zurück in den Arbeitsmarkt

Der Verein bekommt Interessierte über das AMS zugewiesen. Das Dienstverhältnis dauert dann zwischen drei und sechs Monate. "Wir unterstützen die Frauen in dieser Zeit bei der Jobsuche", sagt Seyrl. Der Idealfall: Am Ende des Dienstverhältnisses wartet bereits ein neuer Job. So wie im Fall von Marie.

Sie hatte gleich anschließend einen Job als Saisonarbeiterin bei der Stadtgärtnerei bekommen. Dadurch habe sich wiederum eine weitere Stelle aufgetan - im Bereich der Verwaltung. Dazu hatte sie über das Arbeitsmarktservice eine Ausbildung gemacht.

"Vielleicht hätte ich irgendwann einen Job in der Verwaltung gefunden. Aber es wäre sicher viel schwieriger gewesen, wenn das alles nicht so passiert wäre. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich in der Stadtgärtnerei zu bewerben", sagt Marie heute.