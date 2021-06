Urteile im Bordell-Prozess: Haftstrafen für die Angeklagten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Sie sollen Gäste mit Absinth in einen „komatösen Zustand“ versetzt und schließlich groß abgezockt haben – nun kassierten ein ehemaliger Bordellbetreiber, ein Kellner und eine Prostituierte von der Justiz selbst die Quittung für ihre mutmaßlichen Taten. Die beiden Männer wurden am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, die Frau erhielt sechs Monate bedingt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Die Verhandlung zog sich über Monate. Wichtige Zeugen waren nicht erschienen, die Angeklagten unterdessen sogar auf freien Fuß gesetzt worden. Schließlich klickten aber wieder die Handschellen, weil die Justiz Fluchtgefahr ortete.