Jetzt ist es fix: Domgarage in St. Pölten wird gebaut

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Seit Monaten wird verhandelt, jetzt wurde eine Einigung gefunden: Die geplante Tiefgarage unter dem Bischofsgarten in der Landeshauptstadt St. Pölten wird gebaut. Details wollen Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) und Bischof Alois Schwarz in einer Pressekonferenz am Freitag bekannt geben. Zuvor war eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben worden, die Diözese wird sich an dem Projekt finanziell beteiligen. KURIER-Informationen zufolge, werden den Kunden in der Garage künftig rund 300 Plätze der Verfügung stehen.