Unwetter über St. Pölten: Feuerwehren stehen im Einsatz

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Blitz, Donner und sehr viel Regen. Am Nachmittag ist ein Unwetter über die Landeshauptstadt St. Pölten und weiter in die Regionen gezogen. In den Gemeinden Großrust und Weitern ist derzeit auch die Hilfe der Einsatzkräfte gefragt.

Acht Feuerwehren stehen derzeit im Einsatz, um Keller auszumpumpen und verschlammte Straßen zu reinigen. Wie lange die Freiwilligen noch gebraucht werden, ist derzeit noch unklar. Die Wetterlage hat sich jedenfalls schon wieder etwas beruhigt.