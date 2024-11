Meilenstein: Hirnblutungen in NÖ jetzt ohne Schädelöffnung behandelt

Am Universitätsklinikum St. Pölten wird nun eine Methode angewandt, die deutlich schonender ist. "Wir freuen uns, dass wir als eines der ersten Zentren im deutschsprachigen Raum diese neueste Methode anbieten können. Hierbei ist die Kooperation der Klinischen Abteilung für Neurochirurgie und des Klinischen Instituts für Radiologie im Bereich der Katheterbehandlung der Schlüssel zum Erfolg", berichtet Primar Camillo Sherif .

Bislang war es so, dass die Betroffenen nur dadurch gerettet werden konnten, wenn ihnen im Zuge einer Operation die Schädeldecke geöffnet wurde. Ein nicht ungefährlicher Eingriff, der vor allem auch für die Patienten eine große Belastung darstellte.

Im Krankenhaus in der Landeshauptstadt kommt bei Blutungen im Gehirn nun ein Katheter zum Einsatz, damit muss die Schädeldecke nicht mehr geöffnet werden. Das Blutgefäß der sogenannten harten Hirnhaut wird in weiterer Folge mit einem Spezialkleber verschlossen. Durch den Verschluss wird der weiterer Zufluss in die Blutung gestoppt und die bestehende Blutung kann vom Körper selbst abgebaut werden.