Unfalllenker nach Fahrerflucht in Herzogenburg festgenommen

Am Mittwoch kam es um die Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land). Einer der Unfalllenker flüchtete unmittelbar nach dem Zusammenstoß. Die Polizei begann daraufhin mit der Fahndung und traf den flüchtigen Unfalllenker schließlich in Herzogenburg an.

Unfallverursacher vor einem Jahr ausgewiesen

Daraufhin flüchtete der Mann vor den Beamten. Wenig später konnte er durch Polizeibeamte der Inspektion Herzogenburg in einem Innenhof in der Wienerstraße festgenommen werden und zur Dienststelle gebracht werden.

Die Polizei stellte bei den Erhebungen fest, dass der Unfallverursacher vor ungefähr einem Jahr ausgewiesen worden war und gegen ihn ein Einreiseverbot bestand.

