Über 4.000 neue Pfarrgemeinderäte: Diözese St. Pölten hat gewählt

Das Coronavirus erschwert aber nicht nur die Wahlvorbereitungen, sondern auch die generelle Arbeit der PGRs, wie der zuständige Referent Peter Haslwanter aus Gesprächen im Vorfeld der Wahl weiß: "Viele Pfarrgemeinderäte konnten aufgrund von Corona ihre Ideen und Projekte nicht oder nur sehr schwer umsetzen. Sie hoffen nun, in einer zweiten Amtszeit wirksamer werden zu können", so Haslwanter.

Kreative Formate

Die Coronakrise habe aber in vielen Pfarren auch zu kreativen Lösungen geführt, so der Leiter des Ressorts Pfarren und Regionen, Markus Mucha: "So fanden etwa Online-Kirchenstammtische, Gespräche am Kirchenplatz, Kirchenspaziergänge statt und unzählige Telefonate, Kommunikation über Messenger-Dienste oder einfach Postkartenschreiben haben Kontakt und Nähe untereinander ermöglicht. Was von diesen neuen Formen des Miteinanders und der Seelsorge weitergeführt wird, das liegt nun in den Händen der neu gewählten Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte.“