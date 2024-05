Kinder in Gefahr: Familien fordern von Politik in NÖ eine Ampellösung

Formal zuständig für die Situation beim Sportzentrum Niederösterreich ist tatsächlich Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Er betont, dass man bereits an einer Lösung arbeite.

"Es wurden bereits Verkehrszählungen in Auftrag gegeben, durchgeführt und in der Folge ausgewertet. Aufgrund der Verkehrsbelastung entlang der Dr. Adolf-Schärf-Straße kommt die Errichtung einer Druckknopfampel am Standort des bestehenden Fahrbahnteilers in Frage, aber auch weitere Ampelvorkehrungen werden derzeit noch geprüft. Somit wären insbesondere Schulkinder sowie alle Besucher, die aus dem Bus aussteigen, besser geschützt.“