Babler, der Jäger: Wo sich der SPÖ-Chef auf die Pirsch begibt

Im Bezirk Lilienfeld will man Hobbyjäger Babler schon gesichtet haben. Manche behaupten sogar, er habe in Kernhof ein Revier gepachtet. „Stimmt nicht“, betont die Sprecherin. „Er ist lediglich seit etwa 20 Jahren ein Mitpächter bei einer kleinen Genossenschaftsjagd im Bezirk Mödling . Selten fährt er gemeinsam mit seinem Vater zu einem Freund in dessen kleines Jagdrevier.“

Was den SPÖ-Chef jedenfalls beschäftigt, ist die Debatte um den Wolf. Wie berichtet, ist die Zahl der Wölfe, die sich zumindest zeitweise in Österreich aufhalten, im Vorjahr abermals gestiegen, immer wieder wurden die Raubtiere auch in der Nähe von Siedlungen gesichtet. Betroffen ist davon auch die Landwirtschaft, seit April 2023 wurden mehr als 30 Verlusttiere in NÖ verzeichnet.

In dieser Diskussion nimmt Babler unter anderem Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen in die Pflicht. Von ihr müsse der Auftrag für eine wissenschaftliche Studie kommen, die nicht nur die Anzahl der dauerhaft ansässigen Wölfe in Österreich erhebt, sondern auch eine Analyse beinhaltet, wie sich die dokumentierten Populationen in den nächsten (zwei Jahren) entwickeln könnten, heißt es aus Bablers Büro.