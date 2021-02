Trotz Corona: St. Pöltner Footballer dürfen wieder trainieren

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Erleichterung und Freude bei den Generali Invaders. Die St. Pöltner Football-Mannschaft darf mit dem Training beginnen. Möglich macht dies die Einstufung der Division 1 als Spitzensport.

„Es ist für uns alle eine ungewohnte Situation und eine Herausforderung. Wir sind sehr froh darüber, dass Footballtraining mit vollem Kontakt nun nach langer Zeit wieder möglich ist. Es ist auch erfreulich zu sehen, dass die dabei erforderlichen Maßnahmen von allen gut aufgenommen und umgesetzt werden“, berichtet Spielervertreter Alexander Hess.

Strenge Auflagen

Allerdings muss das Team strenge Auflagen einhalten. So sind in etwa eine wöchentliche Testung aller Beteiligten sowie das Führen eines Gesundheitstagebuchs erforderlich. Vor Ort wird zudem ein Gesundheitscheck aller Anwesenden durchgeführt und das Tragen einer FFP2-Maske ist in allen Bereichen, außer natürlich während der Sportausübung, Pflicht.