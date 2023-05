Treibstoffdieb krachte bei Flucht in Mauer: Weitere Diebstähle angelastet

Vorangegangen sein soll der Flucht in der Vorwoche ein Treibstoffdiebstahl in Ansfelden (Bezirk Linz-Land). Der 22-Jährige türmte mit einem Wagen via Westautobahn (A1) auf die B1. Kurz nach Gerersdorf wurde eine Straßensperre errichtet, vor der der Lenker aber wendete. Er steuerte den Wagen ins Gerersdorfer Ortsgebiet und prallte dort gegen eine Gartenmauer. Beim Eintreffen der Beamten lagen die beiden Fahrzeuginsassen - neben dem Hauptbeschuldigten auch ein letztlich angezeigter 37-jähriger Wiener - auf der Straße, der Pkw stand in Brand. Der Mann aus der Bundeshauptstadt wurde mit Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Fünf Treibstoffdiebstähle

Der 22-Jährige dürfte den nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw in einem durch Suchtmittel beeinträchtigen Zustand gelenkt haben. In Summe wurden dem Mann zunächst fünf Treibstoffdiebstähle in Ober- und Niederösterreich zugeordnet.