"Lass mich sterben": Prozess nach brutaler Messerattacke in NÖ

Jener Mann, der ihn mit einem Messer brutal attackiert haben soll, sitzt am Dienstag auf der Anklagebank im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts St. Pölten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-Jährigen versuchten Mord vor, die Anklägerin spricht wörtlich von einem Gemetzel, das sich am 10. Jänner in einer Wohnung in Traismauer im Bezirk St. Pölten abgespielt haben soll.

Beziehung ging in die Brüche

Die Vorgeschichte zu der brutalen Tat ist rasch erzählt. Der Angeklagte war jahrelang mit einer Frau liiert, doch im Jahr 2023 ging die Beziehung in die Brüche. Sie wollte die Trennung, er verkraftete das Aus nicht.