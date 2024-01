Nach Messerangriff in NÖ: Opfer weiterhin auf Intensivstation

Der 41-Jährige soll einen Schlüssel zur Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin gehabt haben. Er soll den neuen Partner der 26-Jährigen mit einem mitgebrachten Messer angegriffen haben. Der 25-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Der Beschuldigte wurde mit Schnittwunden ins Spital nach Krems transportiert. Wie er sich die Verletzungen zugezogen hat, war Gegenstand von Erhebungen. Das Landeskriminalamt ermittelt gegen den 41-Jährigen wegen Mordversuchs, die Festnahme wurde ausgesprochen. Eine erste Einvernahme brachte wenig Erkenntnisse.

Die Frau war geflüchtet und hatte die Rettungskette in Gang gesetzt. Sie soll in den nächsten Tagen befragt werden, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag auf Anfrage.