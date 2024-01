Eifersucht: 25-Jähriger nach Messerangriff in Lebensgefahr

Die blutigen Szenen hatten sich an der Wohnadresse der 26-Jährigen in Traismauer abgespielt. Wie die bisherigen Ermittlungen zeigen, dürfte der Angreifer mit der Trennung von der Frau nicht zurecht gekommen sein. Deshalb soll er Mittwochabend mit einem Messer bewaffnet in die Wohnung der Ex eingedrungen sein. Ob mit seinem früheren Schlüssel oder gewaltvoll, ist noch Gegenstand der Erhebungen.

Messer in den Bauch gerammt

Der 41-jährige österreichische Staatsbürger soll den neuen Freund der Frau gegen 21.30 Uhr mit dem mitgebrachten Messer angegriffen haben, bestätigt die Polizei. Es entwickelte sich ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod, bei dem auch der Angreifer durch Schnittwunden verletzt wurde.

Das schwer verletzt Opfer erlitt Bauchstiche und wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der 41-jährige Tatverdächtige musste wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und versorgt werden. "Die Festnahme wurde ausgesprochen", teilte Schwaigerlehner mit.

➤ Mehr lesen: Von Polizei erschossen: "Machete lag am Hals der Frau"

Die Frau konnte sich noch während des blutigen Messerangriffes in Sicherheit bringen und wählte den Notruf. Sie blieb unverletzt. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich - Bereich Leib/Leben und Tatortgruppe - geführt. Noch in der Nacht war die Spurensicherung am Tatort im Gange.