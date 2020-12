Top-Job besetzt: Aichberger wird Polizei-Vize in NÖ

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am 1. Juli 2020 wurde Franz Popp zum Landespolizeidirektor von Niederösterreich bestellt. Am 14. Dezember bekommt Popp nun einen neuen Stellvertreter. Wie der KURIER erfuhr, hat Manfred Aichberger das Rennen um den Posten gewonnen, insgesamt hatten sich fünf Beamte für den Job beworben. Polizeiintern ist es ein offenes Geheimnis, dass es in den vergangenen Wochen ein Tauziehen um den Job gab.