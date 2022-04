Tierischer Nachwuchs ist im St. Pöltner Hammerpark eingezogen

Im Hammerpark in St. Pölten gibt es wieder Tierbabys zu bestaunen, wie die Stadt St. Pölten am Montag in einer Aussendung mitteilte. Die beiden Kamerunlämmer Mimi und Dori sind vier und ein Monat alt. Aber auch bei den Hühnern gibt es Nachwuchs. Sieben Küken sind im Gehege gerade auf Erkundungstour.

Nachwuchs rechtzeitig für Ostern

"Im Hammerpark fühlen sich die tierischen BewohnerInnen besonders wohl und rechtzeitig vor Ostern dürfen wir uns über Nachwuchs freuen", sagt der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).