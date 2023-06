Terror-Alarm: ÖVP will Sicherheitsgipfel, Stadt mehr Informationen

Allein heuer wurden bereits 20 Personen aus dem Raum St. Pölten überprüft, die in Verbindung mit islamistischen Extremismus bzw. Terrorismus stehen könnten. Das Brüderpaar (17 und 20 Jahre alt), das einen Anschlag auf die Pride-Parade in Wien geplant haben soll, lebt ebenfalls in der nö. Landeshauptstadt.

Integrationsexperten

Der Volkspartei reicht es jetzt. „Wir müssen uns in St. Pölten daher dringend darüber unterhalten, wie wir die religiöse und gesellschaftliche Radikalisierung von jungen Menschen hintanhalten können. Dazu fordern wir von der SPÖ-Stadtregierung einen Gipfel mit Sicherheitsbehörden, Integrationsexperten und allen Gemeinderatsfraktionen, denn hier wurde von den Verantwortlichen lange genug weggeschaut“, sagt ÖVP-Klubobmann Florian Krumböck.

➤ Mehr dazu: Islamisten planten Terror-Anschlag auf Pride-Parade