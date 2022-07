Tapferer Kampf gegen den Krebs: Spenden für Elisa gesammelt

Berührende Aktion für Elisa Bachmann (12) in Prinzersdorf im Bezirk St. Pölten-Land. Das Mädchen, das an Krebs erkrankte, bekam von der Initiative „Hilfe im eigenen Land“ einen Scheck in der Höhe von 7.000 Euro überreicht.

Spenden gesammelt

Bei der Feier waren unter anderem Präsidentin Sissi Pröll, Gatte Erwin und die Unterstützerinnen Elfriede und Margit Straßhofer mit dabei. Auch die Raiffeisenbank Region Schallaburg spendete mehrere Tausend Euro. Mitarbeiter Franz Biber hatte zu seinem 60. Geburtstag Geld gesammelt, das nun an die Organisation "Hilfe im eigenen Land" geht.

Sehr zur Freude auch der Raika-Manager Alfons Pitterle, Karl Engelhart und Karl Posch, die die Gäste in Prinzersdorf empfingen.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: