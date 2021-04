Startschuss für das erste Landes-ImpfZentrum: „Ein Glücksgefühl“

Patzl ist einer der ersten von rund 86.000 Personen, die sich seit Freitag auf die Warteliste für die Corona-Impfung setzen haben lassen. Wer da drauf steht, könnte bei einem der Landes-Impfzentren (20 davon gibt es, in jedem Bezirk eines) nach 18 Uhr eine der übrig gebliebenen Dosen erhalten, sollten zur Impfung angemeldete Personen ihren Termin nicht wahrnehmen. Für eine bessere Planung, sei es dennoch sinnvoll, wenn man sich in so einem Fall abmeldet, betont Stefan Spielbichler, Sprecher von Notruf NÖ. Mit negativen Konsequenzen – etwa einer Reihung nach hinten, wie in der Steiermark – muss man aber nicht rechnen.

Manche drehten wieder um

Tatsächlich drehen auch einige vor der VAZ-Eingangstüre um, weil am Montag AstraZeneca verimpft wird. „Ich bin extra von so weit hergefahren, aber diesen Impfstoff will ich ganz sicher nicht“, sagt eine Frau, die auf dem Weg Richtung Parkplatz ist. Dennoch: Bei einem Großteil überwiegt die Freude.