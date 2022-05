Start der Badesaison an St. Pöltner Seen: Wasserretter sind bereit

Die durch die Pandemie oft ausgefallenen Schwimmkurse für Kinder habe man laut der Leiterin so gut wie möglich nachgeholt. Doch auch für die St. Pöltner Wasserretter ist der Beginn der Sommersaison kein Sprung ins kalte Wasser. Trotz Corona-Einschränkungen habe man sich im Winter – online und in der Traglufthalle über dem Sommerbad – gut mit Ausbildungen vorbereitet, so Horvath. Die eigene Jugendarbeit habe man ebenfalls nicht vernachlässigt. „Es gibt Nachwuchs, aktuell sind wir zwischen 50 und 60 aktive Mitglieder“, so Horvath.

Diese werden vor allem am letzten Maiwochenende beim traditionellen Triathlon „Challenge St. Pölten“ dringend gebraucht. Mit Stand-up-Paddels, Booten und Rescue Boards wird während des Bewerbs für die Sicherheit der Teilnehmer gesorgt. Auch am Frequency Festival werden die Wasserretter von einem eigenen Stützpunkt aus ein Auge auf die Traisen haben.

