St. Pöltner "Vision Run" findet heuer wieder vor Ort statt

Nach zwei Jahren mit virtuellen Veranstaltungen findet Niederösterreichs größter Firmenlauf, der Vision Run, heuer wieder als Live-Event statt. Der Startschuss fällt am 1. September beim Sportzentrum Niederöstererreich/Ratzersdorfer See in St. Pölten.

Der Lauf findet heuer bereits zum insgesamt neunten Mal statt. Für alle, die nicht laufen wollen, gibt es auch den Vision Walk. Das Startgeld beträgt 26 Euro. Davon gehen zehn Euro an regionale, soziale Projekte. In den letzten acht Jahren sind so über 126.000 Euro an Spenden zusammengekommen.