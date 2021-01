St. Pöltner Schultüren öffnen heuer nur online: Alle Termine

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Normalerweise tummeln sich schon im Herbst die ersten Schnupperschüler für das nächste Jahr in den weiterführenden Schulen der Landeshauptstadt. Doch heuer waren diese Besuche aufgrund des Corona-Virus nicht möglich und auch die beliebten "Tage der offenen Tür" konnten in diesem Jahr nicht statt finden.

Anmeldung bis 19. Februar

Trotz "geschlossener Türen" wollen die St. Pöltner Schulen mit kreativen Informations-Angeboten potenzielle neue Schüler anwerben. Generell läuft die Anmeldung für höhere Schulen noch bis 19. Februar.

Für einige Schulen müssen vorab Aufnahmeprüfungen abgelegt werden, wofür andere Anmeldefristen gelten. Egal ob für Spätentschlossene oder bereits Angemeldete, die gerne noch weitere Informationen hätten, sind hier alle Infos zu den Angeboten zusammengefasst.

BASOP/BAFEP

Am 15. und 22. bietet die Bundes-Bildungsanstalt für Sozial- und Elementarpädagogik online Fragerunden an. Dort können pro Zeitfenster, welches jeweils cirka 45 Minuten umfasst, je 20 Teilnehmer Informationen einholen. Zugänge zu den Online-Fragerunden bekommen Interessierte nach telefonischer Voranmeldung unter 02742/74 354.

Achtung: Wer im nächsten Jahr die Basop/Bafep besuchen möchte, muss dafür eine Aufnahmeprüfung ablegen. Für den Zweig der Elementarpädagogik ist die Anmeldefrist bereits verstrichen. Für die Sozialpädagogik kann man sich noch bis 18. 01. einschreiben.

BHAK/BHASCH

Interessierte der Handelsschule beziehungsweise der Handelsakademie in St. Pölten können bei offenen Distance-Learning-Stunden in den Unterricht hineinschnuppern. Lässt es die CoVid-Situation zu, kann man sich auch zu geführten Schultouren in Kleingruppen und Schnuppertagen auf der Schulhomepage anmelden.

Aktuelle Informationen sind ebenfalls auf der Schulhomepage zu finden, oder auch auf den Social-Media-Kanälen (Facebook: hak.stpoelten und Instagram @hak_has_stp) der Schule. Für Fragen steht das Sekretariat unter 02742/71 840 oder per WhatsApp unter 0677 63181830 zur Verfügung

HLW - SZE Schulzentrum Eybnerstraße

Am Freitag den 15.1. bietet die HLW St. Pölten beziehungsweise das Schulzentrum Eybnerstraße einen digitalen Infotag an. Von 13:30 bis 16 Uhr können dabei telefonisch unter 02742 36 15 15 oder über Skype Fragen gestellt werden.

Auf der Homepage der Schule stehen außerdem Präsentationsvideos als Informationsqualle zur Verfügung.

BRG/BORG am Schulring

Vor dem neuerlichen Lockdown konnten sich Interessierte in Kleingruppen durch die Schule führen lassen. Als Alternativen dazu werden nun online Informationen und ein neuer Image-Film auf der Homepage geboten. Wer sich vom musikalischen Schwerpunkt der Schule überzeugen möchte, kann auf YouTube in den Musik-Adventkalender der Schule hineinhören.

HTL

Die HTL St. Pölten bietet laufend Informations-Abende für ihre einzelnen Zweige an, so zum Beispiel am 15. Jänner für die Abteilung Elektrotechnik und Maschinenbau oder am 21. Jänner für die Abteilung der Wirtschaftsingenieure (Beginn jeweils um 18 Uhr). Außerdem können über YouTube jederzeit Informations-Videos zu den Zweigen abgerufen werden.

BG/BRG Josefstraße

Auch über das BG/BRG in der Josefstraße kann man sich anhand von Videos informieren. Für jeden Zweig der Schule wurde eine Präsentation zusammengestellt, außerdem kann man sich virtuell durch die Schule führen lassen.

Für weitere Informationen steht die Bildungsberatung des Gymnasiums unter bildungsberatung@bgstpoelten.ac.at zur Verfügung. Für den Sportzweig kann man sich an diese Adresse m.braun@bgstpoelten.ac.at wenden.

WIFI Tourismusschule

Virtuelle Führungen durch die Tourismusschule sind möglich. Die nächste Führung findet am 22. Jänner um 16 Uhr statt. Außerdem wird am Montag, den 25. Jänner, ein digitaler Infoabend durchgeführt. Unter 02742/890/2301 oder auf der Homepage der Schule kann man sich jeweils dafür anmelden.

Online werden zusätzlich werden Informationen und Videos zur Schule geboten.

BIGS

Auch das Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe hat heuer online geöffnet. So werden am Samstag den 16. Jänner um 10 Uhr für die Richtungen HLS, FSB und FSBO digitale Open Hours via Zoom veranstaltet.

Open Hours für die SOB finden am 23. Jänner um 10 Uhr wieder statt.

Von Sophie Seeböck und Verena Huber