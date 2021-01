HTL St. Pölten: Unternehmensgründung von der Schulbank aus

Ausgehend von der Geschäftsidee über die Ausarbeitung eines Businessplans, bis hin zur Firmengründung mit effizienten Anteilscheinen bis zur Auflösung mit Gewinnausschüttung werden alle wirtschaftlichen Aspekte in der Praxis erprobt. Doch auch die Aufbau- und Ablauforganisation vom Einkauf aller Materialien, die Teilfertigung sowie Marketing und Verkauf obliegen den Schülern selbst.

Vor allem ist zu betonen, dass die Junior Companys auch mit effektiven Geldflüssen am realen Markt arbeiten, also, dass ihre Produkte auch wirklich zum Verkauf stehen. So durchleben die Schüler alle Material- und Informationsflüsse eines realen Unternehmens und bekommen so in Einblicke in diese Entwicklungsprozesse.