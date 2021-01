Paketzusteller in St. Pölten: 200 Stopps, 44.000 Schritte pro Tag

"Ich habe nur 200 Sekunden pro Paket Zeit, Briefträger haben pro Brief nur eine Sekunde. Ist die Adresse beispielsweise unvollständig, kann ich nur durch meine Erfahrung den richtigen Empfänger ausfindig machen", erklärt der Paketbote.

"Miteinander statt gegeneinander"

Mit einem Posting in der Facebook-Gruppe "Was ist los in St. Pölten?" machte Karl Franz in der Vorweihnachtszeit auf potentielle Fehlerquellen aufmerksam. "Ich wollte damit Ärgernisse vermeiden", erzählt er. "Es macht ja keiner etwas mit Absicht, nicht die Kundschaft und nicht der Postler."

Grundsätzlich gehe es ihm darum Verständnis für einander zu schaffen. "Ich möchte die Empathie fördern denn, wenn man sich gegenseitig besser versteht ist keiner so angefressen." Eines ist für Franz klar: "Es geht nur Miteinander und nicht gegeneinander."

Gesunder Mittelweg

Die Frage, ob er selbst auch noch online seine Einkäufe erledigt, bejaht Franz. "Ich habe dazu ein ambivalentes Verhältnis. Keiner ist des eigenen Geldes Feind, oft ist es bei Online-Anbietern einfach billiger."

Es müsse einfach jeder seinen Mittelweg finden, betont er. "Man muss ja nicht drei Kugelschreiber über Amazon bestellen, wenn ein paar Meter weiter das nächste Schreibwarengeschäft ist."