St. Pöltens Spitzenpolitiker offiziell angelobt

Für die professionelle Organisation der Wahl und den fairen Wahlkampf, bei dem weder Veranstaltungen noch Hausbesuche möglich gewesen wären, bedankt sich die Landeshauptfrau. Diese schwierige Situation sei sehr gut gemeistert worden, so Mikl-Leitner.

Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land

Für die Zukunft solle eine erfolgreiche Entwicklung der Landeshauptstadt fortgeführt werden, so die ÖVP-Politikerin. St. Pöltens sei als Wirtschafts-, Forschungs-, Kultur- und Bildungsstandort von Bedeutung sowie eine Stadt, in der man gerne lebe und arbeite. Dafür wolle man das Miteinander weiterhin über alle Parteigrenzen hinaus leben.

Bürgermeister Stadler bedankte sich für die Gratulationen und würde ebenfalls künftig auf die Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich setzten. Es gäbe gesundheitspolitische sowie wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Herausforderungen durch die Corona-Krise, so Stadler. Weitere Schwerpunkte seien die Bereiche Wirtschaft, Kultur, Sport, Freizeit sowie Lebens-und Wohnqualität. So sei man bereits mitten in der Prozessentwicklung für ein Arbeitsprogramm mit 90 Punkten für die nächsten fünf Jahre, so der Stadtchef.