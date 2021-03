St. Pöltens FC Sturm 19: Vom Arbeiterkickerl zur Legende

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Bald ist es fünf Jahre her, dass der legendäre St. Pöltner Fußballverein FC-Sturm 19 sein endgültig letztes Spiel bestritt. Davor prägte er das Sportgeschehen der Landeshauptstadt knapp ein Jahrhundert lang, wofür ihn das Stadtmuseum nun mit einer eigenen Ausstellung würdigt.

Gründung im Arbeiterwohnhaus

Die Geschichte des Fußballvereins begann 1915 in der Zehn-Häuser-Wohnanlage, dem Arbeiterwohnhaus der Glanzstoff-Fabrik, die mittlerweile nicht mehr in Betrieb ist.

Damals gründeten fußballbegeisterte Jugendliche "Austria Neuviehofen", der vier Jahre später in "ASV Sturm 19" umbenannt wurde.

Bis in die erste Landesliga

Seit seiner Gründung begleitete den FC Sturm 19 eine bewegte Geschichte mit vielen Hochs und Tiefs. Bis 1932 wurde noch in der Liga VAFÖ-West (Verband der Arbeiterfußballer Österreichs) gekickt, bis der Verein in der Saison 2007/2008 sogar in die erste Landesliga des ÖFB aufstieg.