Ausstellungen und Museen in St. Pölten öffnen ihre Türen

Auch wenn sich Kulturinteressierte mittlerweile an die Veranstaltungen im virtuellen Raum gewöhnt haben, werden Ausstellungen künftig wieder in den Museen zu bestaunen sein.

Dauer- und Sonderausstellungen

Etwa im Museum Niederösterreich: Dort sind ab Dienstag, 9. Februar, die Dauerpräsentationen im Haus der Geschichte und im Haus für Natur wieder geöffnet. "Das Jahrhundert des Sports“ im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten ab 13. März.

Zusätzlich ist die Sonderausstellung „Klima & Ich“ wieder zu besichtigen, bis voraussichtlich am 29. August.

Rohstoffe und die Umwelt

Das Stadtmuseum zeigt noch bis 21. Februar jeweils von Mittwoch bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr die Ausstellung "Unser Griff nach den Rohstoffen der Welt". Thema der Ausstellung: Rohstoffe wie Gold und Erdöl, die für alltägliche Gegenstände abgebaut werden und die Auswirkungen auf die Umwelt.

Neue Ausstellungen

Der St. Pöltner Künstlerbund lädt zu verschiedensten Ausstellungen in monatlichen Abschnitten in ihren Ausstellungsraum "Kunst:Werk" ein. Den Auftakt macht am 11. März die Ausstellung "Körper“, die bis 4. April zu besichtigen ist.

Mit "young & fresh“ findet zwischen 14. April und 15. Mai bereits die nächste Ausstellung statt. Gefolgt von "abstrakt:konkret“ zwischen 27. Mai und 26. Juni.

Von 9. September bis 9. Oktober wird die fünfteilige Ausstellungsreihe mit "Austausch" fortgesetzt. Zum Ende des Jahres eröffnet „anonym – auf Papier“ zwischen 18. November und 18. Dezember.

Veranstaltungen im Internet

Das Festspielhaus und das Landestheater Niederösterreich setzen derzeit noch auf Online-Streams und haben die kommenden Veranstaltungen ins Internet verlegt.

