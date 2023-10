380.000 Euro teures Kunstwerk soll Kreuzung in St. Pölten schmücken

Das neue Kunstwerk soll in seiner Erscheinung einen Gegenpol zu der angrenzenden Verkehrsfläche bilden. „Das Thema Wasser ist nicht nur aufgrund des Bezuges zum ehemaligen Brunnen von Bedeutung, sondern spiegelt auch einen Zusammenhang zum Thema Klima wider“, steht es in den Auslobungsunterlagen zum Wettbewerb geschrieben. So soll das Kunstwerk auf der Grünfläche auch eine Abkühlung für kreuzende Fußgänger und Radfahrer ermöglichen.

Die Kosten belaufen sich auf rund 380.000 Euro, die Eröffnung ist für 2024 geplant.

Am kommenden Freitag, von 15 bis 18 Uhr, kann man vor Ort Einblick in das Projekt nehmen. Markus Jeschaunig wird über das künstlerische wie ökologische Konzept berichten, die jungen Gäste können sich beim Instrumentenbau versuchen.

