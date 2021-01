St. Pölten: Wer für die Bürger im Stadtparlament sitzen wird

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Sie war die strahlende Gewinnerin der Gemeinderatswahl in St. Pölten – und ist auch die einzige Frau, die in der Landeshauptstadt eine Partei führt. Christina Engel-Unterberger, Parteichefin der Grünen, durfte sich am vergangenen Sonntag über 2.067 Stimmen und drei Mandate freuen. Bereits heute sollen im Stadtparteivorstand die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Fix ist, dass mit Engel-Unterberger, die den Sitz im Stadtsenat übernehmen wird, auch Paul Purgina und Nataša Hausmann in den Gemeinderat einziehen werden.

Wechsel bei den Freiheitlichen

Die Freiheitlichen, die mit Minus 5,8 Prozent die Verlierer dieser Wahl sind, haben ebenfalls schon entschieden. Spitzenkandidat Klaus Otzelberger, Martin Antauer und Irene Höfner werden ihre Wähler im Rathaus vertreten. Allerdings hat die FPÖ einen Sitz im Stadtsenat verloren, den bisher Antauer inne hatte. Eine Personaldiskussion sieht Otzelberger jedenfalls nicht auf sich zukommen. „Bei den Gemeinderatswahlen im Bezirk St. Pölten lag der Schnitt bei 4,9 Prozent. Da liegen wird mit den von uns erreichten 8,9 Prozent deutlich darüber.“