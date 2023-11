Bald geht es los: Alle Details zum Christkindlmarkt in St. Pölten

Perchten kommen

Ein Besuch in der täglich geöffneten Kinderwerkstatt verkürzt den kleinen Gästen das Warten aufs Christkind: Hier kommen die Kids auf ihre Rechnung – beim gemeinsamen Malen, Spielen und Keksebacken. Die Öffnungszeiten der Kinderwerkstatt sind ident mit den Öffnungszeiten des gesamten Marktes. Und apropos Kinderprogramm: Jeden Freitag und Samstag um 17 Uhr veranstalten die Kinderfreunde St. Pölten eine Kasperl-Vorführung. Am 7. Dezember ist dann der neu gegründete Perchtenverein St. Pölten an der Reihe, am 19. Dezember spielen Musikanten aus dem Gölsental auf.

Übrigens: Hinter vorgehaltener Hand wird im Rathaus auch schon über den Weihnachtsmarkt 2024 gesprochen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass im kommenden Jahr der neu gestaltete Domplatz eine Hauptrolle spielen könnte. Vielleicht gibt es dann auch die Rückkehr des gut besuchten Eislaufplatzes, der heuer am Rathausplatz leider fehlt.

