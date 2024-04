Festival in St. Pölten: Im Löwinnenhof schlägt das Herz der Tangente

Es wird gehämmert und gebohrt, während Student Anton an der Skizze des künftigen Festivalzentrums der Tangente zeichnet. Es gibt noch viel zu tun, denn in einigen Tagen soll der Löwinnenhof in der Linzer Straße (Früher noch das legendäre Lokal Löwenhof, Anm.) zum Zentrum des Gegenwartsfestivals „Tangente“ werden.

Workshops

Das Festivalzentrum soll ein offener Vermittlungsraum für alle werden und eine Vielzahl kultureller Aktivitäten anbieten. Besucher können am Info-Point nützliche Informationen über die Tangente und St. Pölten erhalten, sich in der Bibliothek in der Leseecke entspannen oder an Veranstaltungen wie Workshops, Vorträgen und Stammtischen teilnehmen.