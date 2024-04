Besitzer sauer: Binnen 24 Stunden zwei Einbrüche im selben Shop in NÖ

Hinter Özkan Günay liegt kein gutes Wochenende. Gleich zwei Mal wurde sein Geschäft in der Brunngasse in St. Pölten von Einbrechern ins Visier genommen. "Alles innerhalb von nur 24 Stunden, es ist wirklich sehr ärgerlich", erzählt der Unternehmer im KURIER-Gespräch.

In der Nacht auf den vergangenen Sonntag folgte der nächste Einbruch, wieder in den Nachtstunden. Diesmal waren zwei Ganoven am Werk. Abermals durchsuchten sie das Geschäft, große Beute dürften sie aber nicht gemacht haben. "Bevor wir schließen, räumen wir die Handys weg", sagt der Unternehmer. Bei einem Coup nahmen die Unbekannten aber 20 Dosen Red Bull mit.

Eine Überwachungskamera zeichnete den Coup auf. Ein Täter war mit einer Eisenstange ausgerüstet, spazierte seelenruhig durch das Geschäft. "Er war sicher zwei Minuten drin, brach auch die Kasse auf", so der Shop-Besitzer. Selbst das Heulen des Alarms schien die Bande nicht zu stören, die Laptops ließen sie allerdings in der Vitrine. "Vermutlich waren sie für die Flucht zu unhandlich", meint Günay.

Das doppelte Einbruchsopfer hat leider schon Erfahrungen mit Eindringlingen gemacht. "Als ich vor 15 Jahren das Geschäft eröffnet habe, wurde gleich nach einigen Monaten zum ersten Mal eingebrochen." Günay überlegt nun, die Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. "Vielleicht schaffe ich mir bei der Eingangstür einen Rollladen als Einbruchsschutz an."

Hinweise erbeten

Elektrogeschäfte im Herzen der Landeshauptstadt sind in der Vergangenheit immer von Kriminellen heimgesucht worden. Ein Shop am Riemerplatz wurde mehrmals geplündert, die Täter konnten allerdings gefasst werden. Die vier Rumänen hatten in drei Bundesländern Beute in der Höhe von mehr als 200.000 Euro gemacht.

Im aktuellen Fall rund um die Coups in der Brunngasse, können sachdienliche Hinweise an jede Polizeidienststelle gemeldet werden.