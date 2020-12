St. Pölten: Tagesheimstätte bastelte Geschenke für Soldaten

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Das Bundesheer ist jeden Tag des Jahres im Einsatz. Auch am Heiligen Abend sind in Niederösterreich rund 260 Soldaten und zivile Bedienstete im Assistenzeinsatz zur Überwachung der Grenzen und zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden eingesetzt. Jeder dieser Heeresangehörigen erhält am 24. Dezember vom Militärkommando NÖ ein Weihnachtsgeschenk.