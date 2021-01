St. Pölten setzt bei Beleuchtung auf umweltfreundliche LEDs

Insgesamt hat die Landeshauptstadt eine beleuchtete Strecke von 433 Kilometer mit fast 12.500 Brennstellen. 2021 sollen durch die achte Etappe der Umrüstung weitere 300 Brennstellen ausgetauscht werden, wodurch dann nahezu 90 Prozent aller alten Leuchten Geschichte sein werden.

Rund 400.000 Euro nimmt die Stadtverwaltung für die umweltfreundliche Erneuerung heuer in die Hand. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) sieht in der Umrüstung nicht nur einen Mehrwert für den Umweltschutz, sondern auch für die Sicherheit im Verkehr. Generell würde dadurch die gesamte Lebensqualität in St. Pölten profitieren.