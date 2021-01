ÖBB-Coup in St. Pölten: "Gestohlen, um nicht zu sterben"

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ausgestattet mit Winkelschleifer und Brechstange machte sich ein 20-Jähriger mit zwei Komplizen Ende September des vergangenen Jahres am Baustellengelände der ÖBB in St. Pölten zu schaffen. Zwei Container, in denen Baumaschinen gelagert wurden, waren das Ziel der Diebe. Die Beute: Bohrmaschinen und anderes Werkzeug mit einem Neupreis von insgesamt 27.000 Euro.

Gefasst wurde der junge Täter rund ein Monat nachdem Vorfall in St. Pölten, als er in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) mit zwei weiteren Komplizen ebenfalls eine Baustelle plündern wollte. Entwendet werden konnte aber nichts, da die Exekutive den Dieb auf frischer Tat ertappte. Seither sitzt der 20-Jährige in Haft.

Geldnöte

Am Donnerstagvormittag musste sich der junge Rumäne vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Der Angeklagte zeigte sich geständig, als Hauptmotiv für seine Vergehen nannte er existenzielle Geldnöte.