Gutachter-Streit um geplantes Zentrallager in St. Pölten

Es war mit Sicherheit kein Zufall, dass sich die Stadt St. Pölten am Freitag mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit wandte. Das Rathaus verkündete das Ergebnis eines Rechtsgutachtens, das zur Klärung einer möglichen Rückwidmungspflicht für Grundstücke in Hart und Wörth eingeholt wurde. Eine solche, heißt es in der Aussendung, sei dort nicht notwendig, weil „ein bewilligungsfähiges Hochwasserschutzprojekt“ vorliegen würde.

Mit dieser Erkenntnis ist die hitzige Diskussion um den Bau eines Rewe-Frischelagers auf einer Fläche von rund 170.000 Quadratmetern in der Landeshauptstadt um ein weiteres Kapitel reicher.

"Rechtswidrige Widmung"

Denn just zu jenem Zeitpunkt, als die Stadt die Bürger informierte, saßen Gegner des Großprojektes vor Journalisten, um ihrerseits ein Rechtsgutachten zu präsentieren. Diese Expertise kommt jedoch zu einem völlig anderen Schluss. „Es liegt eine rechtswidrige Widmung vor, die bewusst aufrechterhalten wurde“, betont Rechtsanwalt Wolfram Schachinger.