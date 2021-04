St. Pölten plant bereits erste Live-Auftritte unter freiem Himmel

Die zwischen Pop, Hochkultur, Experimenteller und Elektronischer Musik angsiedelte Ausnahmekünstlerin präsentiert am 28. Juli ihr Album "What Elsce Can Break", was die Veranstalter als ein "ein wunderschönes Überlebensalbum, ein musikalischer Unterschlupf, abgrundtief und geborgen", beschreiben.

Mehr Infos unter: www.cinema-paradiso.at/st-poelten